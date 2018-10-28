Именно хорошие дороги считают одним из самых эффектных и привлекательных плюсов гости Беларуси (особенно те, кто едет из России и Украины на своем авто). В то же время уже в полтора раза больше туристов прибыло в страну через воздушную границу. И это всего за три месяца действия 30-дневного безвиза.

Беларусь все чаще стала появляться в туристических рейтингах, которые то и дело публикуют авторитетные международные издания. Так, на неделе наша страна прописалась в десятке лучших для путешествий в следующем году. По версии международного издательства Lonely Planet.

В Минске путешественникам рекомендуют погулять по Старому городу, полюбоваться ратушей и побывать в модных коктейльных барах. К тому же, в ноябре белорусская столица станет площадкой проведения детского "Евровидения", а в следующем году примет II Европейские игры. Что еще так привлекает иностранцев в Беларуси и какой туризм им по душе - в репортаже "Главного эфира".

Рассказывает Ксения Лебедева. Не боты и не вымышленные эксперты формируют мнение большинства. Это живые люди, которые своими глазами увидели Беларусь, попробовали национальную кухню и сами оценили ее на вкус.

Айад Хишам из Ливии. В Беларуси уже более 4-х лет. Пишет диссертацию на тему "Защита информации". Когда приезжает семья и друзья, часто приходится выступать в роли гида. Говорит, что детям запомнилось посещение музея Великой Отечественной войны, аквапарк, перевернутый дом в дукорском маентке.

Только за последний месяц Беларусь трижды попадала в число лучших согласно рейтингам авторитетных международных туристических изданий.

Первая в агротуризме - рейтинг National Geographic. И это решение 50% читателей. За нами Бразилия, Италия, Китай и США.

По версии Lonely Planet (специализированное издание для гидов), мы в десятке лучших для путешествий в 2019 году.

Из 30 самых чистых городов Минск 3-й после Сингапура и Токио - рейтинг американского финансово-аналитического интернет-ресурса.

Семья из Германии здесь транзитом. Прошлую неделю они провели в Центральной Азии. Стали выбирать, где остановиться по дороге домой. Прислушались к рекомендациям друзей, которые родом из Беларуси. Плюс безвиз.

Удивила гостей и экскурсия по БелАЗу. В туристических компаниях говорят, что промышленный туризм становится модным, и часто в Жодино посмотреть на самый большой автомобиль в мире едет больше туристов, чем в замки.

Батина говорит, что Минск для нее оказался другим, не таким, как она себе представляла. Поразила архитектура, особенно новых районов.

У иностранцев Минск в лидерах. Во-первых, из-за транспортного сообщения: сюда проще добраться не только по земле, но и по воздуху. Здесь больше арт-объектов, музеев и ресторанов, чем в других городах Беларуси. Недалеко находятся популярные у туристов Дудутки, "Линия Сталина", Мир и Несвиж.

За время действия 30-дневного безвизового режима через национальный аэропорт в страну приехало порядка 35 тысяч иностранных граждан. Рост по сравнению с таким же периодом прошлого года, когда действовал 5-дневный безвиз, почти в 1,5 раза.

В лидерах стабильно остаются граждане Германии. Почти в 2 раза чаще по безвизу Беларусь стали посещать американцы - с конца июля прибыло более 3 тысяч человек. Затем идут граждане Италии, Польши и Великобритании.

Предпочтения отличаются. Так китайским товарищам интересна история Великой Отечественной войны и развития Компартии. Так называемый красный туризм. Гостям из стран Персидского залива и Ближнего Востока - белорусская природа. А вот туристам с Запада - музеи и архитектура.

В результате за 8 месяцев этого года Беларусь экспортировала туруслуг на сумму 150 млн. долларов.

Чуть больше недели назад Августовский канал приветствовал своего 70-тысячного гостя. В Минспорта говорят, что 10-дневный безвиз, установленный для Гродненской и Брестской областей, значительно повысил приток туристов, особенно из близлежащих стран - Польши, Литвы, Латвии. Процветает у нас и медицинский туризм.

Это санаторий в Дятловском районе, который славится своими природными радоновыми источниками и диким озером с сапропелевыми грязями. А это спа-услуги, которые преимущественно выбирают иностранные гости, и лечение опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы в целом. 70% гостей санатория - это иностранные граждане. Из них порядка 60 - россияне. Остальные 10 % - граждане других 55 стран.

Сергей Сотников приехал с Камчатки. Выбирая с женой между Польшей и Литвой, остановились на белорусской деревне Боровики. Внимательно посмотрели отзывы о санатории, позвонили друзьям, которые похвалили белорусскую здравницу.

Едут не только с Камчатки, чтобы восстановиться и подлечиться, но и из других регионов России - просто хорошо провести время. Особенно на длинные новогодние и майские праздники.