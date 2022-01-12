3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Беларусь вспоминает Митрополита Филарета - от имени Лукашенко возложили венок из белых роз на могилу владыки
Сегодня в Жировичском монастыре почтили память почетного Митрополита Филарета. Архиереи страны провели литургию. Экзарх ушел из жизни год назад, завещал похоронить себя в Жировичах - в обители, которую спас от закрытия в советское время. От имени Президента страны Александра Лукашенко на могилу владыки возложили венок из белых роз, которые так любил Филарет.
Именно при Филарете в Беларуси впервые после десятилетий атеизма зазвонили колокола. Он стал олицетворением эпохи ренессанса для православной церкви. На минскую кафедру его назначили в октябре 1978-го. Тогда в республике действовала всего одна епархия. Из этой духовной структуры владыка создал экзархат. Возродил десятки монастырей и сотни храмов. В Жировичах возрождена семинария - первая, восстановленная в Советском Союзе. Для большинства священников Беларуси он был не просто наставником, а примером служения.
Владыка имел очень проницательный ум и такое заботливое отношение к каждому человеку и старался подобрать именно то, что ему нужно, важно. На своем личном примере могу судить, насколько владыка прочувствовал мою душу, мое настроение, чтобы сюда я направился на учебу, а потом поступил в монастырь.
Впервые при владыке Филарете церковь стала сотрудничать с государством. Он понимал, что только совместная работа по сохранению вековых христианских традиций будет содействовать развитию белорусской государственности.