Беларусь вспоминает Митрополита Филарета - от имени Лукашенко возложили венок из белых роз на могилу владыки

Владыка имел очень проницательный ум и такое заботливое отношение к каждому человеку и старался подобрать именно то, что ему нужно, важно. На своем личном примере могу судить, насколько владыка прочувствовал мою душу, мое настроение, чтобы сюда я направился на учебу, а потом поступил в монастырь.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси