Беларусь вспоминает своих героев - годовщина трагедии в небе над Барановичами

Беларусь вспоминает своих героев. Год назад в свой последний полет отправились военные летчики – майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. В небе над Барановичами у самолета Як-130 отказала система дистанционного управления. Чтобы машина не рухнула на жилые дома, офицеры нашли крохотный участок, свободный от застройки, и с профессиональной точностью направили почти неконтролируемый самолет именно туда - в бессмертие. За свой подвиг командир и летчик учебно-боевого авиазвена Ничипорчик и Куконенко удостоены звания "Герой Беларуси" посмертно. Именами погибших летчиков назовут новые улицы в городе, который они спасли ценой своих жизней.