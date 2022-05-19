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Беларусь вспоминает своих героев - годовщина трагедии в небе над Барановичами
Беларусь вспоминает своих героев. Год назад в свой последний полет отправились военные летчики – майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. В небе над Барановичами у самолета Як-130 отказала система дистанционного управления. Чтобы машина не рухнула на жилые дома, офицеры нашли крохотный участок, свободный от застройки, и с профессиональной точностью направили почти неконтролируемый самолет именно туда - в бессмертие. За свой подвиг командир и летчик учебно-боевого авиазвена Ничипорчик и Куконенко удостоены звания "Герой Беларуси" посмертно. Именами погибших летчиков назовут новые улицы в городе, который они спасли ценой своих жизней.
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