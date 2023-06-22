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Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года - Александр Лукашенко обратился к соотечественникам

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко адресовал соотечественникам обращение по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа:

Уважаемые соотечественники!

Сегодня вся Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года. Ранним утром война вероломно вторглась в наш дом, безжалостно разрушив судьбы, семьи, города и села.

Более чем три года белорусская земля буквально стонала от зверств нацистов. В разрушительном пожаре войны погиб каждый третий житель страны.

Нечеловеческая жестокость не сломила волю нашего народа. Защита родной земли сплотила все гражданское население республики во всеобщем сопротивлении фашизму. Наши деды и прадеды подверглись пыткам и террору, но сохранили свои честь и достоинство.

Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества.

Зная не понаслышке об ужасах войны и цене победы, белорусский народ сохраняет историческую правду, укрепляет государственный суверенитет и единство нации во имя мира на родной земле.

В этот скорбный день в честь воинов-освободителей и всех павших, но не покоренных склоним головы в минуту молчания.

Александр Лукашенко

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