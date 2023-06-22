Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года - Александр Лукашенко обратился к соотечественникам

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко адресовал соотечественникам обращение по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа:



Уважаемые соотечественники!



Сегодня вся Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года. Ранним утром война вероломно вторглась в наш дом, безжалостно разрушив судьбы, семьи, города и села.



Более чем три года белорусская земля буквально стонала от зверств нацистов. В разрушительном пожаре войны погиб каждый третий житель страны.



Нечеловеческая жестокость не сломила волю нашего народа. Защита родной земли сплотила все гражданское население республики во всеобщем сопротивлении фашизму. Наши деды и прадеды подверглись пыткам и террору, но сохранили свои честь и достоинство.



Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества.



Зная не понаслышке об ужасах войны и цене победы, белорусский народ сохраняет историческую правду, укрепляет государственный суверенитет и единство нации во имя мира на родной земле.



В этот скорбный день в честь воинов-освободителей и всех павших, но не покоренных склоним головы в минуту молчания.



Александр Лукашенко