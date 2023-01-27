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Беларусь вспоминает жертв холокоста - почему сейчас это особенно важно?
Террор, который начинался с антиеврейских настроений, ненавистнических высказываний и клеветы, который за считанные годы перерос в уничтожение целой нации. Сегодня мы вспоминаем чудовищную трагедию холокоста.
За время войны немецкие нацисты уничтожили около шести миллионов евреев. Казалось бы, весь мир усвоил эти страшные уроки. Но, увы. Сегодня никто не даст гарантий, что произошедшее не повторится.
Предупреждение о недопущении трагедии звучало накануне в минской синагоге. Так есть ли прививка от неонацизма? И, может, она уже в руках белорусов в Год мира и созидания?
Факт
Лидия Заблоцкая продолжит. 80 лет назад хрупкая истина "Мир во всем мире" не стала аргументом против деяний для нацистов. Они безжалостно испепеляли все живое во имя себя. Цель - увеличить свою нацию "чистой" кровью. Двое из каждых трех евреев, проживавших в Европе перед войной, были убиты. Общая цифра - свыше 6 миллионов жертв.
Свыше 800 тысяч лиц еврейской национальности уничтожены на территории Беларуси.
Каждое утро выносили к порогу мертвецов, которые умерли от голода, холода. Такое даже в голове не укладывается. Немцы были очень изощренные. Брали за ножку крошечного ребенка и били головой об угол дома. По бордюру текла река крови.
800 дней постоянные ночные погромы, расстрелы за якобы украденную булку хлеба, работы вне сил и измор. Сегодня эти факты изнасилования вскрываются в книгах и сценариях.
Хронику Минского гетто презентовал легендарный журналист Борис Герстен. Воспоминания выживших малолетних узников зафиксировал в документальном фильме и южноафриканский репортер Russia Today Пола Слиер. Сегодня ее работу увидели студенты колледжа строителей. Учебное здание сейчас - на месте, где располагалось Минское гетто.
Интервью Якова Кравчинского, скоро бывшему узнику 90 лет. Он рассказал Организации Объединенных Наций правду. Значит, все же пытаются остановить нашествие нацизма?
Как некоторые заявляют, что если бы немцы победили, то мы бы сидели сейчас и пили пиво. Я на такие заявления всегда отвечаю. Пили бы, только не вы. От населения Беларуси должно было остаться не более 25 %. Это те, кто могли бы служить немцам. А остальные должны были погибнуть.
Накануне узники гетто, представители конфессий, общины евреев и дипломаты собрались снова, чтобы напомнить общественности: не стоит умалять масштабы холокоста. Расчетливая жестокость и беспрецедентный ужас - как факт, которому не место ни сегодня, ни в будущем.
Вне зависимости от того, что происходит, необходимо помнить катастрофу и необходимо проводить подобные события, которые в первую очередь подчеркивают нашу память, наше понимание того, что не должно произойти.
Митинг-реквием обновил историческую справку и снова зажег Свечу мира. Сегодня продолжили вспоминать жертв холокоста. Уже непосредственно на местах, где творились руками нацистов кровавые события. Пока малоизвестный камень в память об убиенных был установлен в мае по минской улице Гебелева, около аллеи в честь героев-подпольщиков, партизан и узников Минского гетто. Сегодня - в цветах от Палаты представителей.
На этом месте находился зондер-гетто, куда из семи стран Европы было свезено 20 тыс. человек еврейской национальности. Тяжело вспоминать о жертвах холокоста, а еще тяжелее становится, когда мы видим, как в странах Западной Европы предпринимаются попытки стереть из памяти людей те трагические события и многомиллионные жертвы.Изменила сегодня свою светодиодную обложку и Национальная библиотека. С инициативы Министерства иностранных дел - напоминание на белорусском и иврите, что борьбе с проявлениями нацизма самое время.