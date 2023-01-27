Беларусь вспоминает жертв холокоста - почему сейчас это особенно важно?

Как некоторые заявляют, что если бы немцы победили, то мы бы сидели сейчас и пили пиво. Я на такие заявления всегда отвечаю. Пили бы, только не вы. От населения Беларуси должно было остаться не более 25 %. Это те, кто могли бы служить немцам. А остальные должны были погибнуть.

Яков Кравчинский, узник Минского гетто