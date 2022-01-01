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Беларусь встретила новый, 2022 год! По доброй традиции c обращением к народу Беларуси выступил Президент
Беларусь встретила новый, 2022 год! По доброй традиции за несколько минут до боя курантов c обращением к народу нашей страны выступил Президент Александр Лукашенко.
Чем запомнился год прошедший и что ждать в будущем? Мы все вместе перевернули очередную страницу своей жизни. У каждого она своя, но общими усилиями белорусы продолжают строить свое суверенное и независимое государство. Возможность спокойно жить, растить детей, планировать будущее в современном мире - высшая ценность. Последние мгновения уходящего 2021-го - повод оглянуться и понять, что нам каждый год есть чем и кем гордиться.
Вместе с Президентом за считанные минуты до Нового года белорусов поздравили и наши земляки. Самые разные люди. Они побывали в космосе, работают на земле и под землей. Строят уютную Беларусь и защищают Родину. Лечат людей. Это артисты и спортсмены, чьими победами мы гордимся.
2022-й - Год исторической памяти
А еще в преддверии Нового года мы увидели знаковые кадры. Глава государства своей подписью закрепил. 2022-й официально - Год исторической памяти. Уважение к прошлому, традиции - это и есть будущее любого государства и народа.
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