Беларусь встретит Новый год красочно. В каждом городе будет куда отправиться после полуночи

Чуть больше суток остается до самой долгожданной ночи. Беларусь встретит Новый год красочно и с особым настроением. Яркая иллюминация, щедрые рождественские ярмарки будут создавать праздничную атмосферу и в саму ночь с 31 на 1. В каждом городе будет куда отправиться после полуночи. Только в Минске несколько десятков праздничных площадок. Они разместятся в каждом районе города.



Самой шумной и музыкальной станет Октябрьская площадь. До 4 утра там будут звучать новогодние мелодии и хиты.



Ярко и празднично будет и у Дворца спорта. На ярмарке "Калядны кірмаш" угощения, конкурсы и танцы тоже практически до самого утра.



Там же и пиротехническое шоу. Оно пройдет под музыкальный аккомпанемент в 1:30. К слову, праздничный фейерверк украсит небо и над парком Уго Чавеса, а также Ледовым дворцом. Там начало в час ночи.



Добраться до праздничных локаций можно будет на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи (самые загруженные маршруты) будут курсировать до 5 утра. Метро будет принимать пассажиров до 4. А уже в 5:30 минская подземка вновь будет открыта.



