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Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров
Запрет затрагивает гипс, ангидрит, цементы зубные и прочие материалы для пломбирования, цементы, реконструирующие кость, дезинфицирующие средства, краски и лаки на основе синтетических полимеров, пасты для лепки, диагностические или лабораторные реагенты на подложке, фильтрэлементы (включая мембраны для гемодиализа) для медицинской промышленности, ампулы из стекла, стеклянную посуду для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей. Включены в перечень емкости для сжатого или сжиженного газа, различные котлы, двигатели, насосы, промышленные или лабораторные горны и печи. В списке и холодильники, морозильники, центрифуги, посудомоечные, машины, пылесосы, электробритвы, машинки для стрижки волос, телефонные аппараты, микрофоны. Также действие документа касается устройств для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры), бульдозеров, тракторов, машин различного назначения, ткацких, токарных и других станков, железнодорожных локомотивов, вагонов, автомобилей, мотоциклов, прицепов и других наименований.
Действие запрета не распространяется на товары с сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение, с сертификатом продукции собственного производства или актом экспертизы о соответствии промпродукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к произведенной на территории Беларуси, выдаваемыми Белорусской торгово-промышленной палатой. Запрет также не распространяется на товары с выпиской из евразийского реестра и на ряд других случаев, которые обозначены в документе.
Постановление вступило в силу с 23 марта и действует в течение шести месяцев.
Фото:БЕЛТА
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