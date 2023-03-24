Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров

Запрет затрагивает гипс, ангидрит, цементы зубные и прочие материалы для пломбирования, цементы, реконструирующие кость, дезинфицирующие средства, краски и лаки на основе синтетических полимеров, пасты для лепки, диагностические или лабораторные реагенты на подложке, фильтрэлементы (включая мембраны для гемодиализа) для медицинской промышленности, ампулы из стекла, стеклянную посуду для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей. Включены в перечень емкости для сжатого или сжиженного газа, различные котлы, двигатели, насосы, промышленные или лабораторные горны и печи. В списке и холодильники, морозильники, центрифуги, посудомоечные, машины, пылесосы, электробритвы, машинки для стрижки волос, телефонные аппараты, микрофоны. Также действие документа касается устройств для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры), бульдозеров, тракторов, машин различного назначения, ткацких, токарных и других станков, железнодорожных локомотивов, вагонов, автомобилей, мотоциклов, прицепов и других наименований.