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Беларусь выбрала независимый курс развития, в Вашингтоне это вызывает раздражение - Войтоловский
Отношения Минска и Вашингтона долгое время находятся в сложном состоянии. ПочемуБеларусь для США долгие годы является раздражителем, рассказал доктор политических наук, профессор РАН Федор Войтоловский.
Беларусь - страна, которая обладает четким пониманием своих национальных интересов, уверен профессор. "Беларусь достаточно хорошо развивается экономически, Беларусь - союзник России, обладающий собственным взглядом на глобальные процессы, имеющий диверсифицированную систему внешнеполитических, внешнеэкономических связей с Китаем, с Исламской Республикой Иран, с Индией, с Венесуэлой, со многими другими странами, в том числе со многими странами, которые Вашингтон рассматривает как своих оппонентов, противников. Одной России тут достаточно, - усмехается профессор. - У России и Беларуси есть Союзное государства, есть глубочайшие союзнические отношения в военно-политической сфере".
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Беларусь выбрала независимый курс развития, а в Вашингтоне это, конечно, вызывает раздражение, раздражение долгосрочное, постоянное, системное, поясняет Федор Войтоловский. "И в Вашингтоне прекрасно понимают, что есть отрасли экономики, где Россия и Беларусь очень тесно взаимосвязаны. И многие вещи в России нельзя делать без белорусских комплектующих, без белорусских поставщиков, без белорусских партнеров. И они это прекрасно понимают".
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