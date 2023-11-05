Беларусь выбрала независимый курс развития, в Вашингтоне это вызывает раздражение - Войтоловский

Отношения Минска и Вашингтона долгое время находятся в сложном состоянии. ПочемуБеларусь для США долгие годы является раздражителем, рассказал доктор политических наук, профессор РАН Федор Войтоловский.

Беларусь - страна, которая обладает четким пониманием своих национальных интересов, уверен профессор. "Беларусь достаточно хорошо развивается экономически, Беларусь - союзник России, обладающий собственным взглядом на глобальные процессы, имеющий диверсифицированную систему внешнеполитических, внешнеэкономических связей с Китаем, с Исламской Республикой Иран, с Индией, с Венесуэлой, со многими другими странами, в том числе со многими странами, которые Вашингтон рассматривает как своих оппонентов, противников. Одной России тут достаточно, - усмехается профессор. - У России и Беларуси есть Союзное государства, есть глубочайшие союзнические отношения в военно-политической сфере".

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ