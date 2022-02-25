Беларусь выделила порядка 8,8 млрд руб. на систему здравоохранения в 2021 году

Беларусь за год выделила почти 9 миллиардов рублей на систему здравоохранения. При этом, по словам экспертов, на борьбу с COVID-19 пошло 2 миллиарда рублей. Таким образом, объем вклада в отрасль в 2021-м, по подсчетам аналитиков, был увеличен на 30 %, благодаря чему в стране было переоснащено 27 объектов, среди которых научно-практические центры хирургии, трансплантологии и гематологии, больницы и поликлиники в регионах. При этом первоочередное внимание уделялось детям.