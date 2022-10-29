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Выход Беларуси из Расширенного частичного соглашения по спорту - зеркальная мера

Выход Беларуси из Расширенного частичного соглашения по спорту, в том числе зеркальная мера на решение Комитета министров Совета Европы в марте 2022 года по политическим мотивам приостановить участие нашей страны во всех частичных соглашениях. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля. Беларусь добросовестно выполняла все требования устава организации. При этом на протяжении последних лет для белорусской стороны отсутствовала практическая отдача от участия в РЧСС.

Ранее по различным причинам из РЧСС выходили такие страны, как Великобритания, Дания, Швеция, Испания. Беларусь же находилась в организации с 2012 года.

Фото: sb.by

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