Выход Беларуси из Расширенного частичного соглашения по спорту - зеркальная мера

Выход Беларуси из Расширенного частичного соглашения по спорту, в том числе зеркальная мера на решение Комитета министров Совета Европы в марте 2022 года по политическим мотивам приостановить участие нашей страны во всех частичных соглашениях. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля. Беларусь добросовестно выполняла все требования устава организации. При этом на протяжении последних лет для белорусской стороны отсутствовала практическая отдача от участия в РЧСС.