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Беларусь выходит из трех международных договоров о выплате военных пенсий в СНГ
Александр Лукашенко подписал указ №407 "О выходе Республики Беларусь из международных договоров". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуПрезидента.
Беларусь выходит из трех международных договоров, регулирующих пенсионное обеспечение военных пенсионеров в рамках СНГ.
Это, в частности, соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств - участников СНГ от 15 мая 1992 года, соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств - участников СНГ от 15 мая 1992 года и соглашение о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств - участников СНГ от 24 декабря 1993 года.
Этими документами предусмотрено, что пенсионное обеспечение военных пенсионеров, прибывших из стран Содружества (независимо от их гражданства), осуществляется за счет бюджета государства, в котором они постоянно проживают, на условиях, по нормам и в порядке, которые существуют в стране их постоянного проживания.
"В Беларуси 99% случаев назначения таких пенсий приходится на военных пенсионеров, прибывших из России и Украины. Вместе с тем российской стороной уже денонсированы соглашения от 15 мая 1992 года и ведется аналогичная работа в отношении соглашения от 24 декабря 1993 года. Украина также вышла из двух договоров. В этой связи дальнейшее участие Беларуси в соглашениях признано нецелесообразным", - пояснили в пресс-службе белорусского лидера.
Лицам, постоянно проживающим в Беларуси, выплата пенсий, которые назначены до выхода из соглашений, будет продолжена.
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