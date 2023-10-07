3.69 BYN
Беларусь выразила серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле
Беларусь выразила серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в Израиле, сопровождающимся человеческими жертвами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
"Считаем неприемлемым любое проявление агрессии, а жертвы среди мирного населения - недопустимыми, - подчеркнули в МИД. - Призываем стороны противостояния принять срочные меры для деэскалации напряженности в регионе".
В Беларуси убеждены в безальтернативности пути прямых переговоров для долгосрочного урегулирования палестино-израильского кризиса.