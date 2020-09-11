Владимир Макей: Беларусь выступает за углубление отношений с Ватиканом

Беларусь выступает за углубление конструктивного сотрудничества с Ватиканом. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, который посещает Беларусь с рабочим визитом.



Стороны отметили хорошую динамику развития контактов на высшем и высоком уровнях.



Владимир Макей подтвердил приглашение в адрес Папы Римского посетить Беларусь, которое все еще на повестке дня.



Минск высоко ценит внимание и поддержку, которую Святой Престол уделяет группе друзей по борьбе с торговлей людьми.



