Беларусь ярко отметила День Независимости

Более сотни мероприятий и десятки праздничных площадок. Беларусь отметила главный государственный праздник нашей страны - День Независимости. Праздник, в котором вся наша история. В этот день на улицах белорусских городов звучали теплые слова в адрес ветеранов, а также было много музыки, угощений и улыбок.



Кульминацией праздника сталомультимедийное шоу и концерт "Беларусь единая" у подножия знаменитого монумента и Музея истории Великой Отечественной войны в Минске. А самый эмоциональный и трогательный момент, завершающий этот знаменательный день, - традиция петь гимн вместе. То самое время, когда вся страна превращается в многоголосый хор благодаря простым и понятным словам.





Рассказывает Нина Можейко. Единая, единственная и неповторимая - наша земля белорусская. Емкий посыл формулирует главный лейтмотив праздника. День Независимости не просто день. Свой суверенитет нам приходится отстаивать всегда. И с таким же постоянством помнить, где наши корни и кто наши предки.



Концерт такого уровня, что даже маститые артисты - заслуженные и народные - немного волнуются перед выходом. В этом году светодиодные экраны больше развернули к дороге, эта зона стала пешеходной на один вечер. А ещё создали условия аккомпанементу - гала-концерт сопровождал Президентский оркестр. Полсотни человек впервые украсили праздник.

Сцена - идеальное место переговоров

Искусство объединяет артистов со зрителями, например. А также придает сил, энергии творить и созидать, как это делают герои, которых увидели крупным планом на гигантских светодиодных экранах. Им должны сказать спасибо: врачам, учителям, спасателям, военным и простым рабочим.

Самым эмоциональным и трогательным моментом этого вечера стала традиция, которая прижилась с 2007 года и объединила все областные и районные центры, - акция "Споем гимн вместе!". Тот самый момент, когда вся страна поет в унисон, превращаясь в многоголосый хор. А на устах простые и понятные слова.





Праздничным фейерверком завершились торжества Дня Независимости