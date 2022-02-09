Беларусь за год нарастила экспорт медуслуг на 20 %

Беларусь нарастила экспорт медуслуг. За год плюс 20 % в итоге показатель 2021 года превысил 40 миллионов долларов. География экспорта белорусских медуслуг охватывает почти 140 стран. Чаще других у нас проходят обследование и лечение граждане России, Украины, Казахстана, Израиля и стран ЕС. Стоит отметить, свыше 2,5 тысячи иностранцев в минувшем году посетили Беларусь, чтобы привиться от COVID-19.