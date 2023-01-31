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Беларусь за неделю по безвизу посетили более 10 тыс. иностранцев
Безвизовый режим в Беларуси продолжает показывать свою эффективность и в 2023 году. За неделю им воспользовались и посетили страну более 10 тыс. иностранцев.
Всего с 1 января в безвизовом порядке в Беларусь въехали более 33 тысяч: 24 420 граждан Литвы, 4 759 граждан и 1 269 неграждан Латвии, а также 2 799 граждан Польши.
С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали более 418 тыс. иностранцев. Из них больше всего граждан Литвы - 272 683 человека.
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