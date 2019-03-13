3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь заинтересована в интеграции в глобальные и региональные системы информационной безопасности
Тема информационной безопасности в современном онлайн-мире становится все более актуальной и насущной. Причем для любой страны. Медиаатаки по государствам идут по всем фронтам, включая самые разные поводы, темы и формы. И здесь важно иметь надежную защиту. Беларусь заинтересована в интеграции в глобальные и региональные системы информационной безопасности.Проект концепции, которую накануне обсуждали у Президента, оценивает и международное научно-экспертное сообщество. Сегодня в Минске прошли белорусско-российские консультации. Главной темой стали совместные действия на мировой информационной арене. Концепция нашей страны разрабатывалась с учетом работы Беларуси в ключевых интеграциях. В рамках ОДКБ, кстати, уже действует соответствующее соглашение. В проекте и стратегия информационной безопасности в рамках СНГ.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все