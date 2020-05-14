Беларусь заинтересована в помощи ЕБРР в борьбе против COVID-19

Об этом заявил премьер во время встречи в формате видеоконференции с президентом банка Сумой Чакрабарти.

Как отметил Сергей Румас, правительство подготовило соответствующие меры реагирования, которые призваны укрепить системы здравоохранения и соцзащиты, а также поддержать реальный сектор экономики.



Глава Кабинета министров подчеркнул: указанные меры потребуют немалых финансов, и Минск с признательностью и заинтересованностью относится к помощи, которую готов оказать ЕБРР.



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