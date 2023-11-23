Беларусь заметает снегом

Атлантический циклон принес в Беларусь мокрый снег и порывистый ветер. Видимость на улице почти нулевая. На дорогах гололедица.

ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательными и аккуратными. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа снег не прекратится. Днем температура будет колебаться от минус 6 до нуля. К вечеру потеплеет до 3 градусов.