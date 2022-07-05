Беларусь занимает 23-е место в рейтинге стран по продовольственной безопасности

Ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется. С нехваткой элементарных продуктов питания столкнулись многие даже относительно благополучные до недавних пор страны. Инфляция и безумство цен ведут к росту социальной напряженности.

В Беларусивопросом продовольственной безопасности занялись много лет назад, и сейчас, благодаря грамотным подходам и стратегии, такой проблемы для нас не существует. Согласно рейтингу стран по продовольственной безопасности, Беларусь занимает 23-е место среди 113 государств. При этом соседняя Россия - на 24-м месте, Польша - на 25-м, Испания - на 26-м, Казахстан - на 32-м, Венгрия - на 36-м месте.

Сейчас самая напряженная пора - уборочная. Аграрии приступили ко второму укосу трав. Именно в середине лета можно заготовить насыщенный белком зеленый корм в оптимальных объемах. Техника на уборке задействована практически вся. Для сохранения питательных свойств скошенную траву закладывают как в силосные траншеи, так и прессуют в специальную пленку. По словам аграриев, польза от качественных кормов ощутимая.

Заготовили высококлассный сенаж с высоким содержанием белка и энергии. Поэтому, благодаря качественным кормам, заготовленным с соблюдением всех технологий, мы получаем хорошие результаты по привесу, по молоку. На сегодняшний день на нашем комплексе имеем 980 граммов среднесуточного привеса. По молоку даем 62 тонны экстра.

На данный момент уже скосили 1,5 тысячи гектаров. В принципе темпы набрали хорошие, и все хозяйства полностью приступили к заготовке, ко второму укосу трав. При оптимальных погодных условиях планируем завершить эту работу за три недели. Андрей Климович, первый замначальника управления сельского хозяйства и продовольствия Щучинского райисполкома