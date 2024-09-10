3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь занимает 30-е место в международном рейтинге достижения Целей устойчивого развития
Беларусь занимает 30-е место в международном рейтинге достижения Целей устойчивого развития из рассматриваемых 166. Итоговый документ второго Национального форума, который стал значимой вехой в данном процессе, опубликован в качестве официального документа Генассамблеи ООН.
Об этом сегодня заявил зампредседателя Совета Республики Сергей Хоменко. Заседание предваряет Саммит будущего в Нью-Йорке, где будет представлена и Беларусь. Сегодня обсудили вызовы и угрозы в достижении устойчивого развития. Внимание также уделили влиянию санкций и укреплению роли молодежи в достижении ЦУР.
В Беларуси нет таких проблем, как нищета, голод или гендерное неравенство. Они просто отсутствуют. А белорусская система образования является примером, о чем говорят представители самых разных государств. Это не пафосные слова, а реальность: у нас государство для человека и во имя человека. Наверное, это и есть основной принцип реализации Целей устойчивого развития.
Беларусь открыта миру и готова внедрять лучший передовой опыт. Участие в Саммите будущего в Нью-Йорке станет инструментом, благодаря которому международная общественность будет знать о реальных достижениях белорусского государства в социально-экономическом развитии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов