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Беларусь занимает 30-е место в международном рейтинге достижения Целей устойчивого развития

Беларусь занимает 30-е место в международном рейтинге достижения Целей устойчивого развития из рассматриваемых 166. Итоговый документ второго Национального форума, который стал значимой вехой в данном процессе, опубликован в качестве официального документа Генассамблеи ООН.

Об этом сегодня заявил зампредседателя Совета Республики Сергей Хоменко. Заседание предваряет Саммит будущего в Нью-Йорке, где будет представлена и Беларусь. Сегодня обсудили вызовы и угрозы в достижении устойчивого развития. Внимание также уделили влиянию санкций и укреплению роли молодежи в достижении ЦУР.

В Беларуси нет таких проблем, как нищета, голод или гендерное неравенство. Они просто отсутствуют. А белорусская система образования является примером, о чем говорят представители самых разных государств. Это не пафосные слова, а реальность: у нас государство для человека и во имя человека. Наверное, это и есть основной принцип реализации Целей устойчивого развития.
Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси

Беларусь открыта миру и готова внедрять лучший передовой опыт. Участие в Саммите будущего в Нью-Йорке станет инструментом, благодаря которому международная общественность будет знать о реальных достижениях белорусского государства в социально-экономическом развитии.

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