Беларусь занимает 30-е место в международном рейтинге достижения Целей устойчивого развития

В Беларуси нет таких проблем, как нищета, голод или гендерное неравенство. Они просто отсутствуют. А белорусская система образования является примером, о чем говорят представители самых разных государств. Это не пафосные слова, а реальность: у нас государство для человека и во имя человека. Наверное, это и есть основной принцип реализации Целей устойчивого развития.

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси