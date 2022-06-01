Беларусь занимает 35-е место в рейтинге счастливого детства

Детское население - это почти 20 % от общей численности белорусов, каждый пятый воспитывается в многодетной семье. Много внимания уделяется профилактике семейного неблагополучия. Как результат, за последнюю пятилетку число интернатных учреждений сократилось в 2,5 раза. Получили развитие институты замещающих, опекунских семей, больше стало домов семейного типа. Вместе с тем главным остается сохранение ребенка в родной семье и оказание поддержки с самого рождения, начиная от медицинской помощи до гарантий в образовании и соцзащите.

