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Беларусь занимает 35-е место в рейтинге счастливого детства
Защита прав и интересов юных белорусов в приоритетах государственной политики нашей страны. Беларусь занимает 35-е место в рейтинге счастливого детства, куда входят 137 государств.
Детское население - это почти 20 % от общей численности белорусов, каждый пятый воспитывается в многодетной семье. Много внимания уделяется профилактике семейного неблагополучия. Как результат, за последнюю пятилетку число интернатных учреждений сократилось в 2,5 раза. Получили развитие институты замещающих, опекунских семей, больше стало домов семейного типа. Вместе с тем главным остается сохранение ребенка в родной семье и оказание поддержки с самого рождения, начиная от медицинской помощи до гарантий в образовании и соцзащите.
Прежде всего это право на проживание ребенка в родной семье, сохранить родную семью для каждого ребенка. Количество лишений родительских прав за этот период уменьшилось на 23 %, то есть родители сами сохраняют свое право воспитывать детей.
Младенческая смертность у нас составляет 2,6 на тысячу родившихся живыми. По показателю неонатальной смерти мы относимся к восьми самым передовым странам мира.
Уровень младенческой смертности в Беларуси ниже, чем во многих странах Европы. Также наша страна одна из немногих, кто сохраняет три года декретного отпуска и 11 видов пособий, связанных с рождением и воспитанием детей.