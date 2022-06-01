Беларусь занимает 35 место из более чем сотни в рейтинге "Счастливое детство"

В Международный день защиты детей расскажем об акцентах, которые расставляет государство, отстаивая права и интересы юных белорусов.

Защита прав и интересов юных белорусов - это приоритет государственной политики нашей страны. Беларусь занимает 35-е место в рейтинге "Счастливое детство" из 137 государств. 20 % от общей численности белорусов - это детское население, а каждый пятый ребенок воспитывается в многодетной семье. Много внимания и профилактике семейного неблагополучия. Как результат,за последнюю пятилетку число интернатных учреждений сократилось в два с половиной раза. Юлия Рубцова продолжит.

Международный день защиты детей

Дети говорят, они рады, что есть возможность для занятий спортом и творчеством, есть право на образование, на жизнь, на развитие.А еще дети шутят, что 1 июня отмечают Международный день защиты детейпотому,что накануне, 31 мая, они приносят дневник с годовыми оценками. Возможно, легкомысленно и беззаботно. Но в этом и есть суть детства наших белорусских детей, когда не надо призывать к защите, помощи и поддержке. Это и так по умолчанию приоритет белорусской государственности.

Акценты - исходя из интересов юных белорусов. Мыслят масштабно, не ограничиваясь темами школьной программы. Как выбрать будущую профессию, для чего чиновникам соцсети, какое зерно сегодня важно заложить обществу для развития прогрессивного государства. Конечно, говорили о поддержке молодежных инициатив и защите института детства с учетом современных реалий.

Должна быть защита в информационном пространстве. Это важно. Информационное поле открыто, отличить, где правда, где ложь сложно. Тут много не бывает в образовательных вопросах в отношении наших несовершеннолетних. Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси

В Музее Великой Отечественной встречаются неслучайно - тематика, в которой точно нельзя допустить пробелов.

Патриотический проект "Рисуют дети"



Об этом сегодня говорили и в Брестской крепости. В День защиты детей там не просто вспоминали подвиг, буквально пропускали через себя, изображая на бумаге тех и то, что вместе с защитниками оказалось в огненном котле цитадели.

Я нарисовала спаленный немцами дом, из него вынесли солдата, который защищал. Белые голуби означают, что скоро будет мир и все хорошо будет. Я знаю, что на Брестскую крепость был нанесен первый удар врага. И они продержались 28 дней под натиском противника. Дарья Селюжицкая, учащаяся Клейниковской детской школы искусств

А эти ребята пока слишком малы, чтобы в своем творчестве придерживаться определенной техники, но вот души в их чертежах не меньше. И желания вполне земные - быть здоровыми, а еще мама и папа. В первом столичном доме ребенка - 43 малыша. А в целом под опекой государства более 16 тысяч детей. 88 % воспитываются в домах семейного типа.

У нас за последние 5 лет из 30-ти интернатов осталось всего 12 и из более чем 2700 детей, которые воспитывались в домах-интернатах, у нас осталось всего лишь 643 ребенка. Поэтому линия государства - каждый ребенок должен найти свою семью - она проводится. Мы здесь выглядим достаточно очень хорошо на фоне и наших соседей, и в целом по мировой статистике по тому вниманию, которое мы уделяем детям. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Поддержка семей с детьми - приоритет социальной политики

Государство обеспечивает условия для создания крепкой семьи и одно из немногих, кто сохраняет оплачиваемый декретный отпуск в течение трех лет и с десяток видов пособий по поддержке материнства и детства. Научились лечить детей с самыми сложными диагнозами и выхаживать новорожденных с критически низким весом меньше чем в полкилограмма.

Младенческая смертность у нас составляет 2,6 на тысячу родившихся живыми. Есть показатель неонатальной смертности, это количество детей, который умерли до месяца. По этому показателю мы относимся к восьми самым передовым странам мира. Маргарита Девялтовская, завлабораторией РНПЦ "Мать и дитя", доктор медицинских наук

Прицел на будущее - увеличить количество оказываемых медуслуг и создать еще более качественные условия для лечения детей. На это обратила внимание Наталья Кочанова во время посещения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Там достигнуты результаты, сопоставимые с ведущими мировыми центрами. Современные протоколы диагностики и лечения, высокотехнологичные методы, но не менее важно - доброе отношение к маленьким пациентам. А в праздник еще и сладкие подарки.







Наш Президент, посещая этот центр уже не первый раз, поставил задачу о строительстве нового корпуса, потому что надо и расширять услуги. Мы видим, приезжает много из-за рубежа к нам родителей с детьми для того, чтобы здесь пройти лечение. Поэтому, конечно, поручение Президента выполняется в полной мере. Будет вестись строительство нового корпуса. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Байкеры устроили праздник для детей в Гродно

Не только забота, но и внимание детям - такая кампания объединяет неравнодушных по всей стране. Гостей встречали сегодня и в Понемунском детском доме, где проживает полсотни ребят. С подарками для детей приехали байкеры. А для учреждения сертификат на получение игрового комплекса.







Мы с дружественным нам клубом, мотоклубом, решили привезти вот такой праздник, привезти что-то новое, интересное. Поэтому приехали на мотоциклах с подарками. Естественно, вместе с местными властями организовываем посещение воинской части. Чтобы детки посмотрели на жизнь и быт военнослужащих, посмотрели, как живут те, кто их защищает. Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси, участник мотоклуба Iron Birds Chapter

Программа благотворительного мотопробега продолжилась в воинской части 5522 Гродно. Удалось даже продегустировать солдатскую кашу в местной столовой и познакомиться с кинологами, ротой спецназначения и бойцами ОМОНа.

Финальный этап допризывной подготовки

Таким экстремальным запомнится День защиты детей для тех, кто и сам вскоре встанет на защиту своего Отечества. Строевая подготовка, сборка автоматов, рукопашный бой. В воинской части внутренних войск 3214 провели учебно-полевой сбор для более чем полутысячи школьников. Это, по сути, финал допризывной подготовки.

День защиты детей: благотворительное мероприятие МИДа и Театра юного зрителя

Побывать на премьере музыкального спектакля и попробовать сладости народов мира. Такая возможность сегодня была у воспитанников белорусских детских домов. Благотворительное мероприятие организовали МИД страны и столичный Театр юного зрителя при поддержке фонда ООН и участии дипкорпуса. Перед спектаклем детский фуршет. Представители 12-ти посольств угощали блюдами национальной кухни. После спектакль "Кентервильское привидение" на белорусском языке.







Я подумала, что как-то нужно организовать День защиты детей. У нас намечалась премьера - "Кентервильское привидение" по Оскару Уайльду. Мне показалось, что такой классный спектакль может получиться, потому что в нем заложена такая правильная христианская идея. Мы говорим о том, как важно жертвовать собой ради спасения души другого человека, быть добрым, настоящим. Это те ценности, которые мы периодически забываем. Вера Полякова-Макей, директор Театра юного зрителя

И какой же праздник без подарков? Их выбирали по пожеланиям ребят и администраций интернатных учреждений. В детские дома отправилось все: от модных игрушек до школьных наборов и полезных в учебе гаджетов.