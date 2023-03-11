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Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге стран по индексу человеческого развития
Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития, занимая 60-е место среди 191 государства по индексу человеческого развития. Об этом рассказала представитель МИД Беларуси, выступая во время общей дискуссии 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.
Ирина Величко отметила, что в Глобальном индексе гендерного разрыва 2022 года Беларусь находится на 36-й строчке рейтинга среди 146 государств. При этом по критерию "экономическое участие и возможности" наша страна на 4-м месте.
Дипломат подчеркнула, что высоких позиций в международных рейтингах мы достигли благодаря отлаженной национальной системе по поощрению прав женщин.
Она также указала на губительное воздействие незаконных санкций, которые затрагивают в первую очередь наиболее уязвимые слои общества, и заверила, что Минск продолжит поддерживать свой высокий национальный стандарт в области гендерного равенства и будет соответствовать взятым на себя международным обязательствам.
Фото:РИА Новости
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