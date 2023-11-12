Беларусь заняла 12-е место в рейтинге армий мира. Что не так с этими данными?

Беларуси необходимо трезво оценивать риски и держать оборону. И, похоже, у нас это неплохо выходит. С этим согласились даже США.

Известный американский журнал опубликовал рейтинг армий мира. Беларусь в силовом списке на 12-й позиции. Позади даже Франция. Плачет и панство - Польша тоже на порядок ниже. Что уж говорить о балтийских "тиграх" - Эстония и вовсе среди замыкающих.

На первый взгляд, результаты исследований противоречивы.Но если внимательней присмотреться к методике формирования шкалы...

Но не будем забегать вперед. Итоги шокирующего рейтинга проанализировал автор проекта "Диспозиция".

Американский новостной журнал U.S. News & World Report представил версию табеля о рангах относительно стран с самыми мощными вооруженными силами. Армия России занимает верхнюю строчку, на втором месте США, бронза у Китая.





Для нас же интересно, что Вооруженные Силы Беларуси на 12-й позиции, опережая по военной силе даже Японию, Италию, Польшу. Украина, кстати, на 6-й строчке. Конечно, к западным рейтингам отношение у нас теперь не то, что раньше, когда мы в восторг приходили от любой положительной динамики и расположению на верхних этажах. К счастью, быстро заметили, что места определяются лишь лояльностью к западным ценностям и готовностью играть по чужим правилам. Тем любопытнее нынешнее исследование американского издания.

На первый взгляд, результаты выглядят немного нелепыми: ну как Беларусь может опережать Францию или Индию? Тут даже по количеству армии несопоставимы! Но несуразными видятся эти места, пока не узнаешь метод формирования таблицы. Так вот, рейтинг составлен по итогам опроса более 17 тыс. человек по всей планете. То есть не эксперты на зарплатах оценивали армии по ими же придуманным и тонко расставленным критериям. Люди дали ответ на основе своей информации. 17 тыс. ответов были проанализированы.

О чем говорят результаты? Во-первых, о разнообразии мира и взглядов. Одно дело, когда преимущественно англосаксов опрашивают, и абсолютно другое - в нынешнем случае. Можно полагать, что этот американский рейтинг, как бы не были приятны нам его результаты, не отображает полностью реальную картину, но точно отражает мнения обычных людей относительно эффективности военного строительства. А это гораздо важнее.

Можно милитаризироваться бесконечно, к примеру, как Польша, закупая все и вся огромными партиями, даже не подготовив персонал. А можно продуманно и точечно повышать оборонный потенциал, не позволяя собой манипулировать и нивелируя провокации. Это говорит о том, почему Беларусь на 12-м месте, опередив безусловно шокированную Варшаву, кратно опережающую нас по части тяжеленного военного бюджета и шараханиям при военном строительстве. Кстати, что точно выгодно отличает Беларусь, так это последовательность военного курса.

Мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (на полигоне Доманово 05.10.2018 г.)

Конечно же, респонденты журнала U.S. News & World Report осознавали, что по количеству оружия места распределены должны быть иначе. Но чего стоят танки и ракеты, если не ты ими реально управляешь, и если тебе придется их отдать по указке (скорее всего, звездно-полосатой) в угоду чьим-то интересам?

К тому же сила армии, как показывают все до единого конфликты, измеряется не только тротиловым эквивалентом. В первую очередь оборона измеряется готовностью народа обороняться, а еще, как это ни странно, справедливостью. Сила, она в правде. Если добро с кулаками, то его не одолеешь никакими бомбами.

Почему-то кажется, что опрашиваемые прекрасно это понимали. А еще понимали, что справедливость притягивает союзников. А когда среди них Россия и Китай, с верхних, кстати, строчек рейтинга, и вообще все больше стран переходит на сторону добра, баланс меняется. И представление об оборонной мощи тоже.

Республика Беларусь стремится сохранить суверенитет, право на конструктивное взаимодействие со всеми странами. И мы видим, что такую позицию разделяет большинство свободных государств планеты. Вместе с тем мы понимаем, что путь к многополярности не будет простым. Трансформация системы международных отношений ожидаемо сталкивается с активным противодействием сторонников однополярной модели мироустройства. Они будут продолжать искать новые возможности для сохранения своего доминирования. И военная сила, к сожалению, здесь будет оставаться одним из главных аргументов. Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь