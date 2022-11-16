Беларусь заработала 1 млрд долларов на сыре - какие уникальные сорта выпускаются и где пользуются спросом

Особая гордость нашего АПК, а также высокоприбыльная позиция экспорта - это сыры. Во внешнеторговых поставках молочной продукции они занимают 40 %. В прошлом году страна заработала миллиард долларов на сыре, этот сезон обещает быть также результативным. Да! технологи и маркетологи знают как "собрать сливки" с "Пармезана" или "Пошехонского". Но все начинается с фермы, кормов и качественного молока. Только в Минской области в 2023 году построят более двух десятков молочно-товарных комплексов.

О том, как "белые реки" АПК становятся более полноводными и выгодными, репортаж Алексея Кондратенко.

Путь большого молока

"Большое молоко начинается с кропотливой работы по созданию комфортных условий для содержания самой коровы", - говорит работник МТК.

Добрые глаза и любознательность - первый признак здоровых животных! И, конечно, хороший аппетит. На молочно-товарном комплексе "Вязанка" хозяйства "Фалько-Агро" буренок кормят обильно, вкусно и по расписанию.

Сенажная траншея - как огромный "пирог", который нарезается порционно, при этом не нарушая целостность самой траншеи. Это важно для того, чтобы надолго сохранить качество кормов. Сам же корм - люцерна - то, что аграрии "Фалько-Агро" вырастили за этот сезон.

Силос, сенаж, сено, концентраты. Все это в разных пропорциях в разное время года дается. И выдерживается влажность кормосмеси на уровне 50 %. Это тоже важно. Кормление рассчитано с таким условием, чтобы сутки разделялись на равные 12 часов. Значит, через 12 часов животное получает свежий корм! Сергей Мисковец, начальник цеха животноводства филиала "Фалько-Агро" агрокомбината "Дзержинский"

Технологии, любовь к животным и трудолюбие - и вот результат: филиал агрокомбината "Дзержинский" "Фалько-Агро" - в пятерке лидирующих производителей молока в Беларуси! По итогам прошлого года с одной коровы здесь получили 12 980 литров, в планах на этот год - 13 300 литров молока. Отличная динамика и уровень - выше среднего в стране!

Сырное богатство АПК

От продукции животноводства к ее переработке. На одном из филиалов "Слуцкого сыродельного комбината" в Солигорске выпускают единственный в своем роде сыр - сверхтвердый с тмином. У гастрономической "визитки" города шахтеров свои традиции. Такой сыр не зреет, а сохнет в специальной камере. Это буквально эксклюзив - ручной труд позволяет производить всего 400 килограммов месяц.





Заказали новые сушильные шкафы. При температуре 40-44 градуса он сушится, здесь определенный микроклимат, особая рецептура. Стараемся обеспечить наш белорусский рынок, также очень любят россияне, приезжают и покупают его. Ольга Люцко, начальник производства Солигорского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"

В ближайшее время мы планируем произвести модернизацию нашего производства. Будут установлены два автомата по розливу молока и кефира, что поспособствует увеличению объемов производства и качества выпускаемой продукции. Игорь Ракчеев, директор Солигорского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"

Продукция топ-уровня - один из гарантов успеха и в работе Воложинского производственного участка холдинга "Первый молочный". Местные сыровары 12 лет назад стали белорусскими законодателями моды на твердые сыры элитной группы. Технолог Инна Павлова тогда училась у мэтров отрасли в Голландии. Остальное дорабатывали под особенности своего сырья. Сегодня здесь 6 брендов, среди которых "Панский", "Альпенберг Альт".





Сыр "Пармезан Делюкс" - это абсолютный бестселлер на нашем предприятии, на него всегда очень большие заявки. Зреет он не менее 90 суток, но по итогам оценки внешнего вида и вкусовых качеств мы оставляем зреть сыры часто и на более длительные сроки. Инна Павлова, главный технолог Воложинского производственного участка холдинга "Первый молочный"