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Беларусь защищает свои интересы - это большая редкость в Европе, высказался наблюдатель из Италии

Беларусь защищает свои интересы - это большая редкость в Европе, высказался наблюдатель из Италии

Западу не нравится независимость Беларуси и ее стремление защищать свои интересы. Такую точку зрения выразилмеждународный наблюдатель из Италии Маттео Педжо, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь - перекресток Европы и Евразии. Беларусь является суверенным государством и защищает свои интересы. Это большая редкость в Европе, - подчеркнул Маттео Педжо. - Практически ни одна страна в Европе не может ничего самостоятельнорешить без одобрения Соединенных Штатов. На самом деле Европа, как и Евросоюз, не представляет своих интересов, а интересы США".

"Это непозволительно с их точки зрения, что есть такая сильная страна, как Беларусь, сильное руководство этой страны", - сказал он.

По мнению итальянского наблюдателя, избирательная кампания в Беларуси проходит мирно, спокойно: "Каждый гражданин будет выбирать того кандидата, кого считает нужным. Это нарушает западную пропаганду и ложь".

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