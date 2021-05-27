Беларусь завершила национальный отбор "Игр победителей - 2021"

Состав участников этих соревнований может показаться не самым представительным. Всего 49 детей из всех регионов страны - от Гродно до Орши, от Бреста до Витебска. Ребятам от 7 до 16 лет, но всех их объединяет одно: главную победу в жизни они уже одержали. В спорткомплексе "Стайки" сегодня завершился национальный этап Всемирных детских "Игр победителей".

В этих состязаниях принимают участие мальчики и девочки, которые перенесли онкологические заболевания и сейчас находятся в стойкой ремиссии. Вообще этот старт проводятся в Москве ежегодно с 2010 года. В Беларуси игры состоялись в третий раз. Участники были разделены на отряды с волонтерами-вожатыми и провели 4 активных дня вместе. Ребята показали таланты в шести видах спорта: беге, настольном теннисе, шахматах, плавании, мини-футболе. В этом году к программе добавилась стрельба. Главная цель - доказать всему миру, что после истории болезни начинается история побед.

За свои достижения все участники получили награды и дипломы, ведь в этих играх каждый - победитель. Сегодня праздник завершился дискотекой. Кроме соревнований, ребята принимали участие в мастер-классах, общались и, конечно же, заводили новых друзей.