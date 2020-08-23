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Беларусь заявляет о готовности защитить себя и своих людей от любой внешней угрозы
Уже для всех очевидно, что против Беларуси развернут сценарий цветной революции. При этом активно используется военно-политическое давление со стороны блока НАТО, США, Польши и ряда других стран ЕС.
Реакция на гибридную агрессию будет включать самые жесткие меры по защите суверенитета и территориальной целостности. Об этом накануне заявил наш президент на военном полигоне под Гродно. Сейчас там рассредоточен 52-й танковый батальон. Также Александр Лукашенко посетил и пункт управления ракетного дивизиона. Здесь расчет тактических комплексов "Точка" отработал учебный приказ по уничтожению центра подготовки боевиков условного противника. Пуск ракет не производился. Вся операция заняла около трех минут и прикрывалась с воздуха авиацией. Еще одной точкой маршрута главы государства стала инспекция пункта управления реактивного дивизиона "Полонез".
Напомним, расширенные контингенты США и НАТО сегодня сосредоточены на территории всех наших западных соседей. 18 истребителей США F-16 уже переброшены в Польшу. Их полеты в непосредственной близости от белорусских рубежей отслеживаются и контролируются нашими силовиками.Такое давление извне ставит своей целью максимально рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и максимально напрячь на внешних рубежах. Параллельно подогреваются и протестные настроения в обществе.
Реакция с другой стороны границы последовала незамедлительно. Опасения Беларуси безосновательны - в один голос заявили пресс-секретарь НАТО, польское правительство и президент Литвы. Заявления Александра Лукашенко о том, что НАТО передвигает войска у границы с Беларусью, безосновательны. Об этом вечером в субботу, 22 августа, заявила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску. "Как мы уже ранее дали понять, НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны", - сообщила Лунгеску на пресс-конференции в Брюсселе, передает агентство Франс Пресс. Польское правительство назвало заявления Лукашенко пропагандой, а президент Литвы Гитанас Науседа - "полностью безосновательными заявлениями о воображаемых внешних угрозах".
Согласитесь, было бы очень странно, если бы все они подтвердили наращивание военного контингента. Такие заявления не что иное, как оправдания, считают эксперты.
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