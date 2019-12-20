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"Беларусбанк" и БГТУ подписали соглашение о сотрудничестве

Обладателями студенческих карт Беларусбанка стали уже более 15 тысяч человек из 17 вузов

Подобные технологичные студенческие карты уже имеют более 15-ти тысяч учащихся 17-ти вузов страны. Отметим, студентам БГТУ экономического и IT-профилей Беларусбанк предоставляет и возможность пройти практику с последующим трудоустройством.

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