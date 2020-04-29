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Беларусбанк лучший в номинации "За комплексный подход к защите инфраструктуры конечных устройств"

"Лаборатория Касперского" назвала Беларусбанк лучшим в номинации "За комплексный подход к защите инфраструктуры конечных устройств".
Накануне в рамках премии "Банк года" компания "Лаборатория Касперского" определила победителей в номинации "Информационная безопасность". Беларусбанк стал лучшим в номинации "За комплексный подход к защите инфраструктуры конечных устройств".

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