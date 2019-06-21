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Беларусбанк презентовал инновационный продукт, разработанный для белорусских студентов
Перспективная цифровизация в сфере образования. Когда платежная карта еще и пропуск в университет. Инновационный продукт, который разработали специально для белорусских студентов, презентовал Беларусбанк. На вид обычная банковская карта, но она же является электронным студенческим билетом, абонементом в университетской библиотеке и пропуском в учебные лаборатории. И еще множество приятных бонусов от Беларусбанка: возможность рассчитываться картой за рубежом, получать 5-процентный кешбэк за покупки на ведущих интернет-площадках и в магазинах - партнерах банка.
К слову, идея совместить электронный студенческий билет и платежный сервис принадлежит Беларусбанку и разработана совместно с БГМУ. Две тысячи будущих медиков уже стали обладателями многофункциональной "Студенческой карты".
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