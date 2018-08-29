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Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр

Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня следующего года.

Сегодня руководством финучреждения и дирекцией Европейских игр подписано специальное соглашение.

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