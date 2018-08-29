В Беларуси продолжается подготовка к главным спортивным стартам 2019 года. А Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр.

Соглашение сегодня подписали председатель правления Виктор Ананич и директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин. Банк традиционно помогает развитию спорта в нашей стране, есть даже специальный благотворительный проект "Победим вместе!". Сотрудничеством с дирекцией Европейских игр Беларусбанк продолжает реализацию программы социального партнерства.

"Для страны это огромная честь в том, что пройдут столь значимые спортивные события. И огромная ответственность. Для того чтобы подойти и подготовиться к данному спортивному мероприятию, нужны, естественно, ресурсы. Поэтому Беларусбанк принял решение в оказании спонсорской помощи".

"Эта помощь носит кумулятивный характер: это не только вклад в бюджет игр, но и огромный пласт поддержки спортсменам, готовящимся к соревнованиям".