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Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр
В Беларуси продолжается подготовка к главным спортивным стартам 2019 года. А Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр.
Соглашение сегодня подписали председатель правления Виктор Ананич и директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин. Банк традиционно помогает развитию спорта в нашей стране, есть даже специальный благотворительный проект "Победим вместе!". Сотрудничеством с дирекцией Европейских игр Беларусбанк продолжает реализацию программы социального партнерства.
"Для страны это огромная честь в том, что пройдут столь значимые спортивные события. И огромная ответственность. Для того чтобы подойти и подготовиться к данному спортивному мероприятию, нужны, естественно, ресурсы. Поэтому Беларусбанк принял решение в оказании спонсорской помощи".
"Эта помощь носит кумулятивный характер: это не только вклад в бюджет игр, но и огромный пласт поддержки спортсменам, готовящимся к соревнованиям".
Напомню, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. В них примут участие более четырех тысяч атлетов из 50 стран.
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