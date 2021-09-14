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Беларусбанк традиционно поддерживает инициативу, направленную на развитие бизнеса
Ко Дню народного единства в регионах пройдет серия круглых столов на тему "Конструктивный диалог власти, предпринимательства и общества - гарантия успешного развития предпринимательских инициатив на местном, региональном и национальных уровнях". Цикл мероприятия стартует 17 сентября в Гродно. Беларусбанк традиционно поддержит инициативу, направленную на развитие бизнеса. С начала реализации Программы поддержки малого и среднего бизнеса Беларусбанк профинансировал около 7 тысяч бизнес-инициатив на сумму 13 млрд рублей.
Сегодня на обслуживании в банке находится более 90 тысяч клиентов, из них 75 % - это субъекты малого и среднего предпринимательства.
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