Беларусбанк выступил национальным партнером II Европейских игр

Национальным партнером главного спортивного события года выступил Беларусбанк. Крупнейшее финансовое учреждение нашей страны в рамках проекта "Победим вместе!" постоянно оказывает поддержку спорту высоких достижений, физической культуре и здоровому образу жизни. В банке убеждены, что проведение подобного масштабного мероприятия - это дополнительный вклад в положительный имидж нашего государства.



