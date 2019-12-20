"Беларусьфильм" начал съемки триллера "В поисках ангела"

На "Беларусьфильме" стартовали съемки остросюжетного триллера. "В поисках ангела" - так будет называться телесериал из четырех эпизодов. Съемочная группа полностью белорусская, большинство - штатные сотрудники национальной киностудии. Режиссирует картину Игорь Четвериков, он известен киноманам по фильмам "Правила геймера" и "Государственная граница". В основе истории исчезновения подростков в одном из райцентров Беларуси. Расследование ведут сотрудник МВД и детский психолог. Первые сцены начали снимать с самого утра в декорациях павильона.

Распланированы съемки до конца марта. Кроме Минска, в локациях Молодечно, Бобруйск и Логойск.



