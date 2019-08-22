"Беларусьфильм" под Смолевичами снимает сериал "Угрюм-река"

На натурплощадке "Беларусьфильма" под Смолевичами проходят съемки сериала "Угрюм-река". Над классикой в современной интерпретации работает белорусско-российская команда - два десятка человек. Экранизирует роман именитый режиссер "Братьев Карамазовых" и "Каменской" Юрий Мороз.



О том, как проходят съемки, каких актеров встретим в Минске и какие декорации построили специально для сериала, смотрите вечером в репортаже "Панорамы".