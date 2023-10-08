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"Беларусьфильм" представил историческую хронику. "Это сделано ко времени и результативно" - режиссер Ефремов
"Беларусьфильм" представил историческую хронику. Все преступления нацистского режима и геноцид белорусского народа без прикрас на больших экранах. Главной картиной года стала историческая драма "На другом берегу", которая продолжает собирать полные кинозалы. Предстоящие проекты содержат больше мотивов белорусской культуры. Об этом рассказали на пресс-конференции ведущие представители киноиндустрии Беларуси.
Мы вернулись к тому, с чего начинался XX век, 30-е годы. Те же самые события, только они в гораздо более радикальном проявлении сейчас. Польша и ее политическое руководство делает все для того, чтобы дискредитировать некогда бывшие достаточно мирнымиотношения между нами и нашими странами. Они сделали все, что возможно, и стараются это сделать ежедневно. Одна из самых важных границ Западной Европы - наша. Поэтому то, что сделанокиностудией"Беларусьфильм", это сделано ко времени и сделано результативно.
К 100-летию "Беларусьфильм" запланировал свыше 30 кинопроектов
В следующем году отечественный кинематограф будет отмечать столетний юбилей. К знаковой дате на киностудии запланировано свыше 30 проектов, среди которых цикл фильмов "Трибунал памяти" совместно с Генеральной прокуратурой. Акцент - на истории и народных ценностях Беларуси. Намечены проекты, которые расскажут о природе Синеокой. На первом плане Беловежская пуща, Березинский заповедник и Припятский парк.
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