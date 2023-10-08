"Беларусьфильм" представил историческую хронику. "Это сделано ко времени и результативно" - режиссер Ефремов

Мы вернулись к тому, с чего начинался XX век, 30-е годы. Те же самые события, только они в гораздо более радикальном проявлении сейчас. Польша и ее политическое руководство делает все для того, чтобы дискредитировать некогда бывшие достаточно мирнымиотношения между нами и нашими странами. Они сделали все, что возможно, и стараются это сделать ежедневно. Одна из самых важных границ Западной Европы - наша. Поэтому то, что сделанокиностудией"Беларусьфильм", это сделано ко времени и сделано результативно.

Александр Ефремов, режиссер театра и кино, сценарист, народный артист Беларуси