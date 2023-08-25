В Беларуси с 1 сентября начнут работать еще шесть железнодорожных классов

В Беларуси с 1 сентября 2023 года начнут работать еще шесть транспортных классов железнодорожной направленности. Они откроются в средних школах №17 Витебска, №5 Гомеля, №37 Бреста, №186 Минска, №7 Жлобина и №4 Калинковичей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Белорусской железной дороги.

"Школьники транспортных классов будут знакомиться с особенностями профессии железнодорожника. В программе обучения предусмотрены экскурсии на предприятия Белорусской железной дороги, где ребята смогут увидеть все то, о чем им будут рассказывать на занятиях педагоги. Основная цель транспортных классов - популяризация железнодорожных профессий и создание условий для их осознанного выбора учащимися. Ребята, успешно закончившие транспортные классы, смогут получить целевое направление для поступления в учреждения образования, которые готовят специалистов для работы на Белорусской железной дороге", - рассказали в БЖД.

Всего в 2022/23 учебном году в Беларуси функционировали девять транспортных классов, в которых проходили обучение более 200 учащихся средних школ Барановичей, Лунинца, Лиды, Могилева и Гомеля. C участием БЖД для транспортных классов разработана программа объединения по интересам "На пути к профессии: основы железнодорожного транспорта" для учащихся 8-9-х классов и учебная программа факультативных занятий "Введение в профессии железнодорожного транспорта" для учащихся 10-11-х классов. Программы ориентированы на дополнительную подготовку школьников для получения основного образования по специальностям железнодорожной направленности.

В реализации и методическом сопровождении программ будут участвовать организации Белорусской железной дороги, Дорожный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров государственного объединения "Белорусская железная дорога" и ведущие профильные учреждения образования: Белорусский государственный университет транспорта и его филиалы - Брестский, Оршанский и Гомельский колледжи, а также Минский государственный колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича.