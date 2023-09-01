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Беларуси с 1 сентября повышаются тарифы на услуги почтовой связи
В Беларуси с 1 сентября повышаются тарифы на услуги почтовой связи общего пользования. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 августа 2023 года №48, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.
Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2023 году в целях обеспечения возмещения операторам почтовой связи экономически обоснованных затрат при оказании данных услуг.
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