В Беларуси с 1 сентября повышаются тарифы на услуги почтовой связи общего пользования. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 августа 2023 года №48, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МАРТ.