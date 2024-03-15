Беларуси в 2020 году помог Бог, иначе была бы война - Лукашенко

"Бог нам помог в 2020 году (речь о неудавшейся попытке мятежа. -Прим. ред.). Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы (оппоненты. - Прим. ред.) сюда затащили войска НАТО. Представьте реакцию России - под Смоленском войска НАТО. Это же ядерная война была бы, - сказал Президент. - Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий Президент с автоматом там, с ребенком… Никто. Бог - он нас просто защитил".