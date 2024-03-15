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Беларуси в 2020 году помог Бог, иначе была бы война - Лукашенко
Беларуси в 2020 году помог Бог, иначе была бы война. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Бог нам помог в 2020 году (речь о неудавшейся попытке мятежа. -Прим. ред.). Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы (оппоненты. - Прим. ред.) сюда затащили войска НАТО. Представьте реакцию России - под Смоленском войска НАТО. Это же ядерная война была бы, - сказал Президент. - Мы выстояли. Бог помог. Не бегающий Президент с автоматом там, с ребенком… Никто. Бог - он нас просто защитил".
"Сегодня еще опаснее ситуация. Опаснее тем, что мы ее не видим. Наполовину не видим. И я в том числе, имея больший объем информации. Поэтому надо аккуратно. Идем по тонкому льду. Лишний неверный шаг - провалимся. Нас никто не спасет", - предупредил белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА
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