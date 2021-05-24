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Беларуськалий занимает 3-е место в мире по экспорту калийных удобрений
Третье место в мире по экспорту калийных удобрений занимает наш Беларуськалий. Предприятие успешно конкурирует с зарубежными производителями и поставляет продукцию более чем в 130 стран. Это градообразующая компания с высокой социальной нагрузкой и ответственностью. Здесь высокие зарплаты и богатый соцпакет. Все это можно было потерять после августовских событий.
Полную версию репортажа можно посмотреть на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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