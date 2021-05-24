ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларуськалий занимает 3-е место в мире по экспорту калийных удобрений

Третье место в мире по экспорту калийных удобрений занимает наш Беларуськалий. Предприятие успешно конкурирует с зарубежными производителями и поставляет продукцию более чем в 130 стран. Это градообразующая компания с высокой социальной нагрузкой и ответственностью. Здесь высокие зарплаты и богатый соцпакет. Все это можно было потерять после августовских событий.

Полную версию репортажа можно посмотреть на YouTube-канале Агентства теленовостей.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все