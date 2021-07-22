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Белорусский музей народной архитектуры и быта подготовил экскурсию-знакомство с традиционными транспортными средствами наших предков

К летнему времени путешествий Белорусский музей народной архитектуры и быта подготовил уникальную экскурсию-знакомство с традиционными транспортными средствами наших предков. Начинается оно с просмотра аутентичной коллекции, в которой почти 300 предметов разных времен и разных регионов. Брички и сани, возы и телеги, фаэтоны и даже дельтаплан. Наталья Бордиловская - с репортажем о том, на чем передвигались в старину. (видео)


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