"Белавиа" изменила некоторые планы полетов

Авиакомпания "Белавиа" изменила свой план полетов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в России. Они действуют в 13 российских аэропортах. Корректировки вносят и в график работы некоторых московских авиагаваней.

Таким образом, самолеты "Белавиа" облетают закрытые зоны, на отдельных направлениях выполняют технические посадки для дозаправки.

Владимир Баркун, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа":

"Вводится серьезное ограничение на юге России, в связи с чем нам приходилось рейсы из Сочи выполнять с техпосадками. В связи с большим маршрутом облета, конечно, увеличение продолжительности рейсов влияет на регулярность расписания. Есть сбои, задержки, но, опять же, они все вызваны внешними условиями. Также с 13 июля Российская Федерация ввела ограничение на выполнение транзитных полетов в зоне Московского авиаузла, в связи с чем трассы практически всех рейсов авиакомпании стали проходить значительно севернее Москвы - для облета опасных зон. Из-за этого среднее время рейса каждого увеличилось на 20-25 минут в одну сторону. Соответственно, это в среднем дает более чем 11,5 часов налета каждые сутки. Это затраты на топливо, аэронавигацию и выполнение рейсов, что значительно усложняет работу".

Из-за конфликта на Ближнем Востоке также резко выросли цены на топливо. Средняя стоимость прибавила 25 %.