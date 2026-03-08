3.74 BYN
"Белавиа" открыла продажу билетов на вывозные рейсы из Дубая в Минск на 9-11 марта
Авиакомпания "Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы Дубай - Минск, об этом сообщила пресс-служба перевозчика, пишет Sputnik.by.
Приобрести билеты можно на рейсы, вылетающие в период с 9 по 11 марта.
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке "Белавиа" продолжает выполнять вывозные рейсы для пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты. Первый вывозной рейс "Белавиа" из Эмиратов прилетел ночью 4 марта.
"Пассажиры с билетами на рейсы Belavia Дубай - Минск на более поздние даты могут перенести даты вылета на 9-11 марта бесплатно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на текущей и следующей неделе запланирован ряд вывозных рейсов из Дубая. Помимо того, компания ожидает изменений по ограничениям в воздушном пространстве Катара для организации вывозного рейса из Дохи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.
Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.