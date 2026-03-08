"Белавиа" открыла продажу билетов на вывозные рейсы из Дубая в Минск на 9-11 марта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf877515-b8c7-4513-8488-eb88c191813b/conversions/6b433d66-e66c-4c66-9254-983f1ccac55b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf877515-b8c7-4513-8488-eb88c191813b/conversions/6b433d66-e66c-4c66-9254-983f1ccac55b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf877515-b8c7-4513-8488-eb88c191813b/conversions/6b433d66-e66c-4c66-9254-983f1ccac55b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf877515-b8c7-4513-8488-eb88c191813b/conversions/6b433d66-e66c-4c66-9254-983f1ccac55b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Авиакомпания "Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы Дубай - Минск, об этом сообщила пресс-служба перевозчика, пишет Sputnik.by.

Приобрести билеты можно на рейсы, вылетающие в период с 9 по 11 марта.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке "Белавиа" продолжает выполнять вывозные рейсы для пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты. Первый вывозной рейс "Белавиа" из Эмиратов прилетел ночью 4 марта.

"Пассажиры с билетами на рейсы Belavia Дубай - Минск на более поздние даты могут перенести даты вылета на 9-11 марта бесплатно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на текущей и следующей неделе запланирован ряд вывозных рейсов из Дубая. Помимо того, компания ожидает изменений по ограничениям в воздушном пространстве Катара для организации вывозного рейса из Дохи.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.