"Белавиа" получила возможность напрямую покупать самолеты и компоненты Boeing

США сняли ограничения на взаимодействие корпорации Boeing с белорусской национальной авиакомпанией "Белавиа". Об этом рассказал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

Как рассказал Чергинец, сегодня министерство торговли США выдало разрешение корпорации Boeing на работу с белорусской авиакомпанией. "Это позволит "Белавиа" напрямую получать запасные части, компоненты, программное обеспечение по имеющимся в авиакомпании самолетам. Кроме того, это открывает дорогу на проведение переговоров по приобретению самолетов напрямую в корпорации Boeing. Напомню, перед этим было выдано такое же разрешение Министерства финансов США, и это дало техническую возможность непосредственного сотрудничества "Белавиа" с корпорацией Boeing. Год назад правительство США выдало разрешение, которое сняло все санкции, политические санкции в отношении "Белавиа", - сказал генеральный директор авиакомпании.

Он подчеркнул, что данные решения стали возможными после проведения переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с делегацией США.