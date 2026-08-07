Belavia увеличила пассажиропоток почти на 15 % с начала 2026 года

За семь месяцев 2026 года Belavia увеличила пассажиропоток почти на 15 % по сравнению с таким же периодом 2025-го.

С начала года компания перевезла почти 1,3 млн пассажиров, а в топ-3 самых загруженных рейсов вошли Маттала, Нячанг и Санья. Выполнено более 10,5 тыс. рейсов (плюс почти 4 % к аналогичному периоду 2025-го).

Компания увеличила грузооборот в 3 раза. В авиакомпании отмечают, что грузооборот вырос за счет ввода Airbus A330-200.