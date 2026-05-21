"Белавиа" возобновила чартерные рейсы в Тунис
"Белавиа" возобновила чартерную программу из Минска в Тунис - город Энфиду. Первые рейсы на курорты североафриканской страны были выполнены еще в 2014 году, а 7 лет назад рейсы в Тунис выполнялись не только из Минска, но и практически из всех областных центров Беларуси.
Авиакомпания "Белавиа" после пятилетнего перерыва возобновила чартерную полетную программу в Энфиду - один из популярных курортных регионов Туниса на побережье Средиземного моря. Первый рейс отправился из Минска 22 мая в 2 часа ночи. В сезоне-2026 чартерные рейсы в Энфиду запланированы с периодичностью один раз в 11-12 дней, полетная программа продлится до октября 2026 года. Перевозки будут выполняться на широкофюзеляжном самолете Airbus A330-200 с просторным салоном. Время в полете занимает 8 часов. Загрузка первого рейса составила почти 100 %.
"Летим второй раз, нам очень понравилось. Были в Турции два раза, тоже неплохо. В Тунисе нам нравится: и море шикарное, и персонал, обслуживание, сервис, море, отдых. Вообще супер! Только с "Белавиа". Мы любим прямые рейсы из минского аэропорта", - поделился впечатлениями турист Иван Бондарец.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Тунис для нас очень перспективный партнер. Здесь мы говорим о том, что есть у нас бизнес-перспективы. Это развитие наших традиционных сфер: сельского хозяйства, машиностроения. Но также важное направление, например, для Туниса (мы должны соответствовать и, может быть, удовлетворять запросы наших партнеров) в том числе и туристическое, тем более что для граждан Беларуси несколько сузились возможности для путешествий, и Тунис как раз таки позволит восполнить эту сузившуюся нишу".
Владимир Баркун, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа":
"Программа рассчитана до 16 октября, будет выполнено 15 рейсов, и это дополнительное новое направление для отдыха белорусов. Мы уверены, что этот рейс будет пользоваться успехом".
Также 22 мая "Белавиа" планирует возобновить регулярные рейсы в Дубай, а 28 мая откроет сезонную программу регулярных полетов из Минска в Мурманск. И уже буквально через неделю, 29 мая, откроют чартерную программу из Бреста в Эль-Аламейн - египетские Мальдивы. Это новое направление для областных центров.
Туристическое лето ожидает всех желающих.