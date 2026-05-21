"Белавиа" возобновила чартерные рейсы в Тунис

"Белавиа" возобновила чартерную программу из Минска в Тунис - город Энфиду. Первые рейсы на курорты североафриканской страны были выполнены еще в 2014 году, а 7 лет назад рейсы в Тунис выполнялись не только из Минска, но и практически из всех областных центров Беларуси.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e325d09a-0a55-4c9a-8128-36d1bd27fefc/conversions/3988562f-8fb3-4312-8c22-69a1e91f6ff4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e325d09a-0a55-4c9a-8128-36d1bd27fefc/conversions/3988562f-8fb3-4312-8c22-69a1e91f6ff4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e325d09a-0a55-4c9a-8128-36d1bd27fefc/conversions/3988562f-8fb3-4312-8c22-69a1e91f6ff4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e325d09a-0a55-4c9a-8128-36d1bd27fefc/conversions/3988562f-8fb3-4312-8c22-69a1e91f6ff4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Авиакомпания "Белавиа" после пятилетнего перерыва возобновила чартерную полетную программу в Энфиду - один из популярных курортных регионов Туниса на побережье Средиземного моря. Первый рейс отправился из Минска 22 мая в 2 часа ночи. В сезоне-2026 чартерные рейсы в Энфиду запланированы с периодичностью один раз в 11-12 дней, полетная программа продлится до октября 2026 года. Перевозки будут выполняться на широкофюзеляжном самолете Airbus A330-200 с просторным салоном. Время в полете занимает 8 часов. Загрузка первого рейса составила почти 100 %.

"Летим второй раз, нам очень понравилось. Были в Турции два раза, тоже неплохо. В Тунисе нам нравится: и море шикарное, и персонал, обслуживание, сервис, море, отдых. Вообще супер! Только с "Белавиа". Мы любим прямые рейсы из минского аэропорта", - поделился впечатлениями турист Иван Бондарец.

Руслан Варанков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf77eaaf-28b9-4e6c-a787-12f121f73539/conversions/3ef46036-6ddb-49aa-9079-a032cb05dd5f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf77eaaf-28b9-4e6c-a787-12f121f73539/conversions/3ef46036-6ddb-49aa-9079-a032cb05dd5f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf77eaaf-28b9-4e6c-a787-12f121f73539/conversions/3ef46036-6ddb-49aa-9079-a032cb05dd5f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf77eaaf-28b9-4e6c-a787-12f121f73539/conversions/3ef46036-6ddb-49aa-9079-a032cb05dd5f-xl-___webp_1920.webp 1920w Руслан Варанков

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Тунис для нас очень перспективный партнер. Здесь мы говорим о том, что есть у нас бизнес-перспективы. Это развитие наших традиционных сфер: сельского хозяйства, машиностроения. Но также важное направление, например, для Туниса (мы должны соответствовать и, может быть, удовлетворять запросы наших партнеров) в том числе и туристическое, тем более что для граждан Беларуси несколько сузились возможности для путешествий, и Тунис как раз таки позволит восполнить эту сузившуюся нишу".

Владимир Баркун, заместитель гендиректора авиакомпании "Белавиа":

"Программа рассчитана до 16 октября, будет выполнено 15 рейсов, и это дополнительное новое направление для отдыха белорусов. Мы уверены, что этот рейс будет пользоваться успехом".

Также 22 мая "Белавиа" планирует возобновить регулярные рейсы в Дубай, а 28 мая откроет сезонную программу регулярных полетов из Минска в Мурманск. И уже буквально через неделю, 29 мая, откроют чартерную программу из Бреста в Эль-Аламейн - египетские Мальдивы. Это новое направление для областных центров.